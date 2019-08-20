Ребятам из детского дома, которые передвигаются в инвалидных колясках, трудно выбраться на интересные каникулы. В отличие от остальных, они обычно не ездят в летние лагеря. Каждому нужен свой сопровождающий, а отпустить с детьми сразу много воспитателей не получится ни в одном учреждении. Тогда на помощь приходят друзья. Координаторы «Дедморозим» и волонтеры компании «Метафракс» объединились и устроили ребятам из Рудничного детского дома «каникулы на колесах».

Летним лагерем стала база «Уральский букет» – она принадлежит «Метафраксу» и находится в получасе езды от Рудничного, на берегу Широковского водохранилища. Три дня в уютном домике здесь провела команда из волонтеров и десяти ребят. Практически все они передвигаются на колясках.

Шестеро ребят сейчас воспитываются в детском доме, а четверо уже выпустились и живут в интернате для взрослых. Из-за особенностей развития они во многом по-прежнему остались детьми, а лагерь подарил им возможность вернуться в детство и пообщаться с теми, с кем они раньше росли.

«Каникулы на колесах» серьезно отличаются от типичного летнего лагеря. Во-первых, отсутствием строгого распорядка. По нему ребята живут в детском доме, а здесь все иначе – можно завтракать, гулять и спать не по плану, а когда захочется. Во-вторых, повышенной самостоятельностью. Еда, как в столовой, не приготовится сама, точно так же не помоется посуда – ребята помогают взрослым делать это по мере своих возможностей. В-третьих, домашней атмосферой – когда можно вместе печь шарлотку, валяться на ковре и подушках, кутаться в пледы на веранде и смотреть на воду. Словом, делать все, что в жизни за пределами детского дома случается нередко, а там не случалось ни разу.

Но кое-что от лагеря в «каникулах на колесах» есть – ежедневные мероприятия. Во время одного из них ребята научились делать пиццу. Под руководством Богдана из «Гриль Кейтеринг» каждый раскатал тесто, намазал его соусом и выбрал начинку из любимых ингредиентов. Другое занятие придумали волонтеры «Метафракса» и герои мультфильма «Барбоскины». Вместе с ними ребята участвовали в конкурсах: танцевали, кидали кольца, ловили рыбок и рисовали котов. Завершали каникулы гонки на колясках. Их главное правило не совсем в том, чтобы кого-нибудь обогнать, куда важнее – ловить скорость и погромче визжать от радости.

«Каникулы на колесах» всегда получаются душевными, потому что их участники дружат круглый год. Координаторы «Дедморозим» и волонтеры «Метафракса» бывают в Рудничном детском доме в рамках совместного проекта «Вернуть будущее». Он работает, чтобы помочь детям-сиротам с инвалидностью стать максимально самостоятельными в будущем и жить не в социальных учреждениях, а независимо или в семье. Общение с волонтерами помогает детям легче адаптироваться, но только этого недостаточно. С воспитанниками и специалистами детского дома работают эксперты-реабилитологи и логопеды, а расходы на проведение их консультаций и покупку необходимых материалов покрывает «Метафракс» по инициативе бенефициарного владельца компании Сейфеддина Рустамова.

В рамках проекта в этом году уже прошла серия из десяти консультаций. Эксперты выезжали в Рудничный детский дом, чтобы индивидуально поработать с детьми, оценить происходящие изменения и подобрать реабилитационное оборудование. Кроме продолжения этой работы, до конца года планируется оборудовать одно из отделений детского дома специальными поручнями – они будут помогать детям ходить самостоятельно, без посторонней помощи.