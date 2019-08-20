Восьмая регата серии «Коммерсантъ-2019» впервые прошла в формате матч-рейса

Регата впервые прошла в формате матч-рейса — поединка двух экипажей на одинаковых лодках.

Серия регат «Коммерсантъ» существует уже три года, целью проекта является популяризация парусного спорта: в регатах может принять участие любой желающий.

Вечер 15 августа 2019 года был ознаменован красивым закатом, свежим ветром и новым для серии вечерних регат «Коммерсантъ» матч-рейсовым форматом. Матч-рейс подразумевает поединок двух команд на одинаковых лодках. Победитель зарабатывает одно очко, проигравший — ноль. Побеждает заработавший наибольшее количество очков. По мнению многих профессионалов, матч-рейс — лучшее, что есть в парусном спорте, ведь здесь не может быть ничьей по определению. Важно отметить, что старейшее парусное соревнование — Кубок Америки — также проводится именно в матч-рейсовом формате.

Эта регата стала уже восьмой по счету в сезоне 2019 года. В этот раз гонщикам повезло с ветром, на порывах дуло до 15 узлов. Борьба, как и положено в матч-рейсовых гонках, получилась очень жесткой и плотной, по-настоящему мужской — в составе экипажей в этот раз не было девушек. По итогам четырех гонок с небольшим отрывом победил экипаж под управлением Виктора Щулькина, отрыв от команды «Мегафон» составил всего два очка! Впрочем, проигравшие не очень расстроились, ведь главное в парусных соревнованиях — не результат, а невероятные мгновения, проведённые на воде Финского залива, освещенного лучами предзакатного солнца.

Первое место — команда Виктора Щулькина

Виктор Щулькин (шкипер)

Илья Шаров

Иван Матюшкин

Александр Потаев

Второе место — команда «Мегафон»

Глеб Чижик (шкипер)

Андрей Шишковский

Михаил Сорокин

Константин Аннилов

Ренат Гайфуллин

Прохор Прокудин

Напоминаем, что регаты проходят в яхт-клубе каждый четверг. Следующая регата состоится 22 августа, ждем всех желающих в Яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая, 19А), начало, как обычно в 19:00! Ваши заявки на участие оставляйте по тел +7 (812) 324-22-55 или отправляйте на почту kommersant@yacht-club-spb.ru.

Регата «Коммерсантъ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.

Опыт хождения под парусом не требуется, ведь на каждой лодке присутствует инструктор, который рассказывает об особенностях управления новичкам, учит основам морского дела и помогает управлять парусной яхтой.

Организаторами традиционно выступают Яхт-клуб Санкт-Петербурга и ИД «Коммерсантъ», генеральный партнер — «Мегафон», технический партнер — компания «М-Марин».