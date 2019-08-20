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В Ростове аптека продавала запрещенные препараты

Полицейские в Ростове выявили факт продажи лекарственных препаратов, которые утратили государственную регистрацию и исключены из реестра разрешенных к продаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

Отмечается, что при осмотре в ростовской аптеке изъяли пять упаковок запрещенного к продаже лекарственного препарата. Составлен материал по ч. 2 ст. 6.33 КРФ об АП (обращение незарегистрированных лекарственных средств). Организации грозит штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кристина Федичкина


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