Стоимость соглашения по Чусовскому мосту увеличится на 3 млрд рублей

Комитет краевого заксобрания по развитию инфраструктуры рассмотрел новую редакцию перечня объектов автодорожного строительства. Документ предполагает увеличение стоимости работ по строительству Чусовского моста на 3 млрд руб. По словам министра транспорта Пермского края, это связано с необходимостью включения в проект расходов на реконструкцию действующего моста через Чусовую. «По итогам обследования, необходима замена пролетных строений в полном объеме. Фактически мост износился»,— пояснил министр. По его словам, «итоговая стоимость концессионного соглашения будет определена в октябре, по результатам главгосэкспертизы». По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять новый перечень. Окончательное решение депутаты заксобрания примут на пленарном заседании 22 августа.

Напомним, строительство автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером проекта отобрано ООО «Пермская концессионная компания». Предполагалось, что более 9,5 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, 1,4 млрд руб.— из региональной казны, 3,1 млрд руб.— средства концессионера.