В первом полугодии в Башкирии введено в эксплуатацию 1,13 млн кв. м жилья

В Башкирии в январе-июле текущего года введено в эксплуатацию на 9% больше жилья, чем за тот же период 2018 года — 14,2 тыс. квартир общей площадью 1,13 млн кв. м, сообщает Башстат.

Доля жилья, построенного населением, составила 67,6%, или 6,92 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью 769,2 тыс. кв. м. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года (759 тыс. кв. м).

Застройщики в январе-июле ввели 369,1 тыс. кв. м жилья. Рост по сравнению с прошлым полугодием составил 29,2%.

Среди регионов Приволжского федерального округа по объему введенного в эксплуатацию жилья республика традиционно находится на втором месте после Татарстана (1,55 млн кв. м).

Майя Иванова