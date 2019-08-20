В Саратове сотрудник охоткомитета проверяется на причастность к браконьерству

Сотрудник отдела комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области может быть причастен к незаконной охоте на лося. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, сегодня на территории охотничьего хозяйства Саратовского района был замечен груженый автомобиль «ВАЗ-21099», который привел последовавших за ним егерей к дачно-гаражному кооперативу при въезде в областной центр. Двое мужчин, один из которых якобы является сотрудником комитета, начали выгружать части туши лося-ревуна, охота на которого начиняется только 1 сентября. На место были вызваны сотрудники полиции, приехало руководство ведомства.

Руководитель охоткомитета Игорь Потапов назвал случай «вопиющим» и обещал провести «серьезную кадровую работу».

Марина Ковалева