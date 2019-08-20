Легкоатлеты Краснодарского края получили инвентарь на 402,5 тысячи рублей

Центр олимпийской подготовки Краснодарского края по легкой атлетике получил спортивный инвентарь на сумму 402,5 тыс. руб. Это 60 единиц оборудование для метателей: диски, ядра, копья, молоты.

Как сообщила директор ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» Виктория Юрина, приобретенный спортинвентарь будет использоваться в тренировочном процессе и на соревнованиях регионального и всероссийского уровней. Кубань, по ее словам, по итогам первенств и чемпионатов страны находится в числе лидеров среди регионов России.

Президент краевой федерации легкой атлетики Иван Артеменко отметил, что на летней Спартакиаде учащихся России 2019 года сборная Краснодарского края заняла второе общекомандное место, уступив только команде Москвы. Спортсмен Никита Нассонов в метании копья занял 1 место, а Виктория Червякова - 2-е. Елена Лысенко завоевала золото в толкании ядра.

Также, по информации господина Артеменко, к Олимпийским играм в Токио готовятся толкатель ядра Александр Лесной и копьеметатель Дмитрий Тарабин.

Василий Хитрых