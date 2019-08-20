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Банк «НЕЙВА» вывел на рынок новый вид банковских карт для бизнеса

Заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин

Заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин

На российском банковском рынке появилась новая услуга — выпуск виртуальных платежных карт для бизнеса. Они действуют как обычный корпоративный «пластик», но не имеют материального носителя и существуют только в виде привязанного к банковскому счету компании или ИП набора реквизитов. А значит, могут быть выпущены в любой момент. Выпуск виртуальных карт для бизнеса в России пока реализовали всего два банка, один из которых — ООО «Банк "НЕЙВА"». О структуре и основных драйверах роста этого рынка рассказал заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин:


«Мы видим несколько факторов роста. Первый — тренд на повышение мобильности банковских услуг. Это ответ на запрос клиентов, которые привыкли жить и управлять своим делом в режиме онлайн и 24/7. Отсюда развитие платежей через интернет, мобильного банкинга. Достаточно посмотреть на итоги свежего исследования агентства Markswebb — рейтинг самых эффективных мобильных банков для малого бизнеса, и станет видно, что сегодня через такие приложения предприниматель может полностью управлять своей компанией, где бы он ни находился. В этом году наш мобильный банк «Нейва.Бизнес» впервые участвовал в этом исследовании, занял 9-е место в топ-листе лучших мобильных банков для предпринимателей и 10-е место среди лучших мобильных банков для руководителей на платформе iOS. В аналогичном рейтинге Android-приложений он добрался до 11 и 12 позиций. При этом аналитики Markswebb особо отметили как раз то, что мы стали одним из двух банков, реализовавших в мобильном приложении для бизнеса функцию выпуска и перевыпуска виртуальных карт.

Второй драйвер рынка — рост спроса на такие карты со стороны малого бизнеса, особенно ИП. У нас доля ИП среди клиентов составляет 35%, на них мы протестировали новый продукт. ИП чаще всего — молодые, продвинутые пользователи мобильных устройств. Люди, привыкшие регулярно совершать покупки в интернете. Получилось, что мы попали точно в целевую аудиторию. А далее волна интереса может докатиться и до других корпоративных клиентов, вплоть до крупных компаний, которые пока еще предпочитают использовать классический "пластик"».

Единый многоканальный телефон +7 (343) 222 11 00, 88007000213 (звонок бесплатный, круглосуточно).

www.neyvabank.ru

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