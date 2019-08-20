Банк «НЕЙВА» вывел на рынок новый вид банковских карт для бизнеса

Заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин

На российском банковском рынке появилась новая услуга — выпуск виртуальных платежных карт для бизнеса. Они действуют как обычный корпоративный «пластик», но не имеют материального носителя и существуют только в виде привязанного к банковскому счету компании или ИП набора реквизитов. А значит, могут быть выпущены в любой момент. Выпуск виртуальных карт для бизнеса в России пока реализовали всего два банка, один из которых — ООО «Банк "НЕЙВА"». О структуре и основных драйверах роста этого рынка рассказал заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин:



«Мы видим несколько факторов роста. Первый — тренд на повышение мобильности банковских услуг. Это ответ на запрос клиентов, которые привыкли жить и управлять своим делом в режиме онлайн и 24/7. Отсюда развитие платежей через интернет, мобильного банкинга. Достаточно посмотреть на итоги свежего исследования агентства Markswebb — рейтинг самых эффективных мобильных банков для малого бизнеса, и станет видно, что сегодня через такие приложения предприниматель может полностью управлять своей компанией, где бы он ни находился. В этом году наш мобильный банк «Нейва.Бизнес» впервые участвовал в этом исследовании, занял 9-е место в топ-листе лучших мобильных банков для предпринимателей и 10-е место среди лучших мобильных банков для руководителей на платформе iOS. В аналогичном рейтинге Android-приложений он добрался до 11 и 12 позиций. При этом аналитики Markswebb особо отметили как раз то, что мы стали одним из двух банков, реализовавших в мобильном приложении для бизнеса функцию выпуска и перевыпуска виртуальных карт.

Второй драйвер рынка — рост спроса на такие карты со стороны малого бизнеса, особенно ИП. У нас доля ИП среди клиентов составляет 35%, на них мы протестировали новый продукт. ИП чаще всего — молодые, продвинутые пользователи мобильных устройств. Люди, привыкшие регулярно совершать покупки в интернете. Получилось, что мы попали точно в целевую аудиторию. А далее волна интереса может докатиться и до других корпоративных клиентов, вплоть до крупных компаний, которые пока еще предпочитают использовать классический "пластик"».

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