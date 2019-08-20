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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самарской области после отравления жителей соседнего региона изъято 200 л подсолнечного масла

Подсолнечное масло домашнего производства объемом 200 л изъято в Самарской области. Это произошло после отравления аналогичным продуктом жителей Ульяновской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области.

Ранее в соседнем регионе 13 жителей отравились подсолнечным маслом. По этому факту было возбуждено уголовное дело.СМИ со ссылкой на силовиков сообщили, что продукт, в который мог попасть крысиный яд, был изготовлен, предположительно, пенсионером из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Он сбыл масло в Самарскую область, написали журналисты.

Георгий Портнов


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