Новая сцена пермского оперного театра и комплекс Пермской клинической больницы №1 будут обеспечены федеральным софинансированием. Об этом на заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры сообщил первый вице-премьер регионального правительства, министр строительства Михаил Сюткин. «Оба объекта находятся в процедуре согласования в адресной инвестиционной программе на 2020–2022 годы»,— заявил министр. По его словам, федеральный бюджет может оплатить 73% стоимости новой сцены пермской оперы, из бюджета Пермского края планируется выделить оставшиеся 27%. «Хуже, чем этот уровень софинансирования, уже не будет»,— добавил министр. Председатель комитета Виктор Плюснин отметил, что максимально возможный объем софинансирования со стороны федерации составляет 95%. «Мы понимаем, к чему хотели бы стремиться, но и 73% — тоже существенно»,— подчеркнул депутат.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять предложение краевых властей об увеличении стоимости театра до 10,3 млрд руб. к принятию в первом чтении. Ранее проект оценивался в 7 млрд руб. Новое здание будет рассчитано на 1350–1500 мест. Проектирование новой сцены идет сразу с привязкой к двум участкам: пространству вблизи сквера Татищева (микрорайон Разгуляй) и кварталу №5 (ограничен улицами Попова, Осинской, Окулова и Монастырской). По словам Михаила Сюткина, проектировщик уже «сделал моральный выбор» в пользу площадки в Разгуляе. Завершить строительство новой сцены планируется к 2023 году.