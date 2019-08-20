Синоптики ждут идеального окончания лета Какой будет погода в Москве в ближайшие дни

В Москву возвращается летняя жара: по прогнозам синоптиков, на этой неделе в столице и области будет тепло и душно. Во вторник температура может подняться до +29 градусов. Такая жаркая погода сохранится как минимум до выходных.

Лишь в четверг, 22 августа, в столицу могут вернуться кратковременные дожди, сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец: «Во вторник и среду синоптическая ситуация на большей части Центральной России будет определяться усилением позиции антициклона, поэтому ожидается преобладание солнечной и сухой погоды. Южная тяга ветров на фоне малооблачной погоды позволит температурному режиму существенно повыситься. В ночные часы — +10/+15 градусов, днем можно рассчитывать на +24/+29 градусов, что на семь-восемь единиц выше, чем положено по климатической норме.

В четверг холодный фронт, местами кратковременный дождь, возможно, даже и гроза, несколько освежат атмосферу до +21/+26 градусов.

А дальше, в пятницу, 23 августа, и особенно в предстоящий уикенд, скандинавский антициклон принесет москвичам и жителям области малооблачную погоду, практически штиль, ночью посвежеет до +7/+12. Днем можно рассчитывать на вполне комфортные +20/+25. То есть вся неделя, за исключением четверга, будет идеально по-летнему комфортной».

По прогнозам синоптиков, до конца августа можно рассчитывать на теплую и солнечную погоду практически без осадков.