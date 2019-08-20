Зарплата бюджетников Кубани в первом полугодии 2019 года выросла на 6,3%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций за первые шесть месяцев текущего года составила 33,8 тыс. руб., что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такие данные приводит Росстат. Выше всего она в организациях, добывающих полезные ископаемые — 54 тыс. руб, ниже всего на предприятиях, занимающихся водоснабжением и сбором и утилизацией отходов — 19,7 тыс. руб.

Самый высокий рост заработной платы в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом годом ранее отмечен в организациях, занятых торговлей и ремонтом автотранспортных средств (+16,1%). В целом зарплата подросла во всех отраслях за исключением сферы транспортировки и хранения. На таких предприятиях она снизилась на 1,6% и составила 43,6 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в бюджетных организациях Кубани за первое полугодие 2019 года составила 442,7 тыс. человек. Их доля от общей численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) - 44%.

Андрей Ульченко