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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ   |  купить фото

В Тольятти в воздухе зафиксирована превышенная концентрация формальдегида

Превышение предельно допустимых концентраций формальдегида зафиксировано в атмосферном воздухе в Тольятти. Оно обнаружено в районе строительства развязки на 974 км трассы М-5 «Урал» у Жигулевского моря. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство объясняет рост концентрации вредных веществ в этом районе возросшей летом интенсивностью движения автотранспорта. Ситуация усугубляется пробками из-за строительства развязки в этом месте. В связи с этим прокуратура намерена добиться снижения интенсивности движения на трассе.

Алена Смирнова


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