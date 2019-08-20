В Тольятти в воздухе зафиксирована превышенная концентрация формальдегида

Превышение предельно допустимых концентраций формальдегида зафиксировано в атмосферном воздухе в Тольятти. Оно обнаружено в районе строительства развязки на 974 км трассы М-5 «Урал» у Жигулевского моря. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство объясняет рост концентрации вредных веществ в этом районе возросшей летом интенсивностью движения автотранспорта. Ситуация усугубляется пробками из-за строительства развязки в этом месте. В связи с этим прокуратура намерена добиться снижения интенсивности движения на трассе.

Алена Смирнова