На обустройство 500 автобусных остановок в рамках реформы транспорта в Петербурге направят более 5 млрд рублей

В преддверии реформы наземного пассажирского транспорта комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга может направить более 5 млрд рублей на обустройство около 500 остановок общественного транспорта. Об этом на совещании в Смольном сообщил глава КРТИ Сергей Харлашкин. Закончить эту работу предполагается в 2020-2021 годах.

«Всего в этом году мы делаем 51 остановку. Еще остается сделать около 450 остановок. Закладываем деньги в бюджет, это более 5 млрд рублей. По обочине дороге идут массовые коммуникации, включая газопроводы, водоводы, над ними остановочный пункт делать нельзя, коммуникации надо переносить. Цена остановочного пункта варьируется от 2 до 20 млн рублей, средняя стоимость — около 10 млн рублей»,— заявил господин Харлашкин.

Напомним, что транспортная реформа в Петербурге предполагает обновление маршрутной сети города в 2020 году и изменение принципов работы с частными перевозчиками. Сеть сократится почти вдвое — до 362 маршрутов (за счет минимизации дублирования маршрутов, когда маршрутка забирает пассажиров, следуя перед автобусом). Также планируется переход на регулируемый тариф: льготникам будут доступны скидки в маршрутках.

Подробнее о реформе — читайте в интервью “Ъ-СПб” вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова.

Яна Войцеховская