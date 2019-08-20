Экс-главу краевого минтранса этапируют в колонию

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, осужденного за получение взятки. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Таким образом, приговор районного суда в отношении экс-чиновника вступил в законную силу. В ближайшее время его этапируют в колонию для отбывания наказания.

Господин Закиев был осужден Ленинским судом Перми 30 мая. Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что министр получил взятку под видом приобретения у него квартиры по цене, завышенной на 8,4 млн руб. За это он оказывал содействие ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд руб.

На следствии и суде господин Закиев отрицал свою вину. По его словам, возбуждение уголовного дела было инициировано «Мостоотрядом-123» с целью получить контракт на строительство обхода Чусового. Свидетели по делу, по мнению господина Закиева, оговорили его. В итоге суд приговорил господина Закиева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.