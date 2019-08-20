На перекрестке Студенческой и Калинина в Белгороде могут построить двухуровневую развязку

На пересечении улиц Студенческая и Калинина на Северо-Востоке Белгорода планируется строительство двухуровневой транспортной развязки, сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас это перекресток с круговым движением. Соответствующее распоряжение подписал мэр Юрий Галдун.

Как сообщили в мэрии, работа над проектами планировки и межевания должна занять не более трех месяцев. Отмечается, что предложения по организации развязки от граждан принимает городское управление архитектуры и градостроительства.

Сергей Калашников