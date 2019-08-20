В Ростове-на-Дону владельцы и менеджеры «Донинвеста» получили по 6–9 лет колонии

Сегодня в Ленинском райсуде Ростова завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении группы владельцев и топ-менеджеров банков «Донинвест» и «Западный», обвинявшихся в хищении денежных средств. Суд признал их вину доказанной.

Владелец банков «Донинвест» и «Западный» Александр Григорьев, известный как «король обнала» признан виновным в хищении средств обоих банков и приговорен к девяти годам лишения свободы. Председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская получила семь лет и десять месяцев, ее заместитель Светлана Гуленкова — семь лет и десять месяцев, вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков — восемь лет и три месяца, совладелице «Донинвеста» Оксане Ермаковой назначено шесть лет.

Как было установлено судом, с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в Москве и Ростове-на-Дону банкиры по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, зарегистрированным на подставных лиц. В результате было похищено более 2,18 млрд руб., принадлежащих банкам «Западный» и «Донинвест».

О первом из дел Александра Григорьева читайте в публикации “Ъ” «Дыры в банках затыкают "Сферой"».

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону