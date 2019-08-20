В Сочи назначен первый вице-мэр Константин Михальков и вице-мэр Григорий Артамонов

Глава Сочи Анатолий Пахомов представил нового заместителя главы города Григория Артмонова и нового первого заместителя мэра города Константина Михалькова, который ранее занимал должность директора правового департамента мэрии, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Новому вице-мэру Артамонову предстоит урегулирование многочисленных спорных вопросов, связанных с самовольным строительством, пояснил глава Сочи Анатолий Пахомов. «В ближайшее время мы подпишем мировые соглашения по тем незаконным домам, в которых уже проживают люди. Мы будем готовы их сохранить, при условии, что эти дома будут безопасны и подключены к коммуникациям. Это огромная правовая работа, которую предстоит возглавить новому вице-мэру», - заявил господин Пахомов.

Григорий Артамонов окончил Московский университет МВД РФ с квалификацией "юрист", в течение пяти лет служил в должности оперуполномоченного по особо важным делам в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Позже работал советником губернатора Краснодарского края, помощником управляющего делами Президента России и генеральным директором ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" управделами Президента.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, двое предшественников Константина Михалькова на должности первого вице-мэра Сочи попали под уголовное преследование: МугдинЧермит осужден на два года за превышение полномочий, Сергей Юрин находится под следствием за получение взятки.

Анна Перова, Краснодар