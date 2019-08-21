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Кллекция Miu-Miu Resort весна-лето 2020

Фото: Архив пресс-службы

Буф а ля рус

Выбор «Коммерсантъ Стиль» — рубашки и топы с модными объемными рукавами

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Рубашки, мимикрирующие под топ с открытой линией плеча, блузки с высоким воротом и пышными рукавами — образ тургеневской барышни нынче актуален как никогда. Чтобы вписать такие варианты в современный контекст, сочетать их можно как с брюками-палаццо, так и с кожаными юбками.


Пышные рукава буф прежде всего ассоциируются с нарядами сказочных принцесс из вселенной Disney, но еще и с 1980-ми и винтажем. В этом году они вернулись, чтобы украсить самые модные топы и рубашки.

Лучший способ стилизовать эту не самую простую тенденцию — носить их с минималистичным низом в виде брюк или простой юбки.

Если у вас «драма» наверху, то брюки-палаццо или кожаная юбка станут отличным решением для офиса и дальнейшего выхода в театр.

Кстати, судя по круизным коллекциям 2020, рукава буф не сдадут своих позиций и в следующем году.



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