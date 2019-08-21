Буф а ля рус

Рубашки, мимикрирующие под топ с открытой линией плеча, блузки с высоким воротом и пышными рукавами — образ тургеневской барышни нынче актуален как никогда. Чтобы вписать такие варианты в современный контекст, сочетать их можно как с брюками-палаццо, так и с кожаными юбками.
Пышные рукава буф прежде всего ассоциируются с нарядами сказочных принцесс из вселенной Disney, но еще и с 1980-ми и винтажем. В этом году они вернулись, чтобы украсить самые модные топы и рубашки.
Если у вас «драма» наверху, то брюки-палаццо или кожаная юбка станут отличным решением для офиса и дальнейшего выхода в театр.
Dolce & Gabbana, шелковая блузка, 115 000 руб, tsum.ru
Alexander Mcqueen, рубашка с длинными объемными рукавами, 53 278 руб, farfetch.com
Flambe, хлопковая рубашка, 26 400 руб, tsum.ru
Alberta Ferretti, блузка с объемными рукавами, 65 756 руб, farfetch.com
Valentino, шелковая блузка, 150 500 руб, tsum.ru
Natasha Zinko, топ-корсет с объемными рукавами, 11 148 руб, farfetch.com
Simone Rocha, хлопковая футболка, 18 250 руб, tsum.ru
Rachel Gilbert, топ Lioni с объемными рукавами, 40 974 руб, farfetch.com
Issey Miyake, топ с принтом, 52 200 руб, tsum.ru
Louis Vuitton, шелковая блузка, 142 000 руб, tsum.ru