Чебоксарский студент получил два с половиной года колонии за оправдание терроризма

Северо-Кавказский окружной военный суд признал 28-летнего студента Чувашского госуниверситета Шамиля Гаджиева виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Чувашии.

Как установил суд, учившийся в Чебоксарах на медика выходец из Дагестана в 2014–2016 годах разместил на своей персональной странице в интернете «более ста аудио- и видеофайлов» по «религиозной тематике радикального толка и боевым действиям с участием членов различных террористических организаций». В опубликованных фигурантом материалах, как установила проведенная в рамках расследованного следственным отделом управления ФСБ по Чувашии уголовного дела экспертиза, содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и признаки оправдания терроризма.

Сотрудники ФСБ по Чувашии задержали студента в марте при выходе из здания Чебоксарского аэровокзала.

В ходе следствия и суда фигурант признал свою вину, с учетом этого суд приговорил его к сравнительно мягкому наказанию. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

Олег Ерусланов, Чебоксары