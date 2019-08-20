Бывшему начальнику ГУФСИН по Пермскому краю уменьшили срок

Бывшему начальнику ГУФСИН по Пермскому краю Александру Соколову, отбывающему наказание за получение взяток, уменьшили срок заключения. Постановление об этом вынесла судья Калининградского областного суда Татьяна Долгих, рассмотрев заявление осужденного экс-генерала.

В своем заявлении Александр Соколов просил зачесть в срок отбытия наказания по приговору Ленинского райсуда Перми от 17 апреля 2018 года время содержания его под стражей по уголовному делу, по которому он осужден приговором Дорогомиловского суда Москвы. Суд частично удовлетворил ходатайство Александра Соколова и зачел время его содержания под стражей с 30 июня 2015 года по 16 февраля 2017 года в срок лишения свободы по приговору Ленинского суда Перми. Срок зачтен из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Напомним, что в июле 2016 года Дорогомиловский суд Москвы признал Александра Соколова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. Как было доказано в суде, господин Соколов и двое его знакомых обманом заставили одного из московских бизнесменов заплатить им около 9 млн руб. за защиту от преступного авторитета.

В апреле 2018 года уже Ленинский суд Перми рассмотрел новое уголовное дело, по которому проходил обвиняемым бывший начальник ГУФСИН. На этот раз его признали виновным в получении взяток и осудили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,3 млн руб. и лишением специального звания генерал-лейтенанта внутренней службы.

Наказание Александр Соколов отбывает в колонии в Калининградской области.

В июле 2019 года стало известно, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов согласился с рекомендацией членов местной комиссии по вопросам помилования и внес представление президенту России с предложением освободить осужденного А. Н. Соколова, отбывающего наказание в колонии на территории области. Все данные говорят о том, что речь идет об Александре Николаевиче Соколове, бывшем начальнике ГУФСИН по Пермскому краю.

«Руководствуясь принципами гуманности, глава региона посчитал целесообразным применение акта помилования в виде освобождения А. Н. Соколова от дальнейшего отбывания наказания ввиду того, что осужденный искренне раскаивается в содеянном, намерен вернуться к трудовой деятельности для материального обеспечения своей семьи и погашения суммы по исполнительному листу, все его жизненные устремления направлены на воссоединение с семьей»,— говорится в сообщении на сайте аппарата правительства Калининградской области.