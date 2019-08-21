Крупный торговый центр в Кемерово возобновил работу после устранения нарушений

Торговый центр «Лапландия» в Кемерово спустя четыре месяца простоя возобновил работу, говорится в сообщении ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». «Лапландию» закрыли в конце апреля по решению суда из-за выявленных в здании строительных нарушений.

Судебное разбирательство в арбитражном суде Кемеровской области к владельцу объекта — московскому АО «АМК-фарма» — инициировала мэрия Кемерово «в целях приведения выявленных в ходе осмотра изменений планировочных решений проектной документации на здание торгового комплекса». Для установления факта наличия или отсутствия угрозы безопасности была назначена строительно-техническая экспертиза. В июле арбитраж снял обеспечительные меры со здания «Лапландии» в виде приостановки деятельности после устранения выявленных нарушений.

ТРЦ «Лапландия» открылся в сентябре 2007 года на базе реконструированного спортивно-культурного комплекса «Октябрьский». Площадь торгового центра — более 68 тыс. кв. м, он — один из крупнейших в Кемерово. В ТРЦ до приостановки деятельности работали более 290 юрлиц.

Юрий Зуев