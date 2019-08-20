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Мошенники нашли новый способ завладеть деньгами новосибирцев

Мошенники, выдавая себя себя за сотрудников Фонда социального страхования России, могут рассылать жителям Новосибирской области электронные письма о начислении социальных выплат и украсть их деньги. Об этом сообщили в региональном отделении фонда.

По данным ведомства, мошенническая схема выглядит следующим образом. Злоумышленники присылают на личную электронную почту граждан письма под заголовком «Вам полагаются начисления компенсационного характера». К письму мошенника, который представляется сотрудником «управления контроля социального обеспечения», приложена для убедительности платежная квитанция и ссылка на личный кабинет, где для регистрации необходимо ввести персональные данные, а затем оплатить комиссию.

В Фонде социального страхования России предупредили, что по ссылке ни в коем случае нельзя переходить: «Это грозит потерей денег и заражением компьютера вирусами». О получении подобных писем фонд просит сообщать в правоохранительные органы и в региональное отделение.

Илья Николаев


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