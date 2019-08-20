Объем рынка новых автомобилей в Ростовской области сократился на 5,7%

За первые семь месяцев 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Ростовской области составил 21, 2 тыс. Это на 5,7% меньше, чем за семь месяцев прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Несмотря на сокращение объема, Ростовская область заняла 10 место в рейтинге регионов. Крупнейшим региональным рынком остается Москва, жители которой за отчетный период приобрели 123 тыс. новых машин (-5,2%). Рынок Подмосковья увеличился до 78,1 тыс. экземпляров (+8,4%). Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 57,1 тыс. автомобилей (-5%). Эксперты «Автостата» отмечают, на долю этих регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых легковых машин. Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (37,1 тыс. ; -2,9%), далее идет Краснодарский край (32,7 тыс.; +2,6%) и Башкортостан (30,1 тыс.; -4,8%).

Как сказано в сообщении, 22 из 30 регионов, представленных в рейтинге, продемонстрировали падение рынка. Самое сильное падение рынка зафиксировано в Ставропольском крае (-7,4%) и Нижегородской области (-7,1%).

В целом в России объем рынка новых автомобилей составил 866,1 тыс. Это на 1,3% меньше результата за аналогичный период прошлого года.

Кристина Федичкина