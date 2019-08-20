Верховный суд России снял с выборов в Госсовет самовыдвиженца из «Единой России»

Верховный суд России отменил регистрацию на выборах в Госсовет Татарстана кандидата в Айдаровском избирательном округе Рустема Шайдуллина. Об этом «Ъ-Казань» сообщил глава избирательного штаба КПРФ Артем Прокофьев.

Он уточнил, что заявление подавала кандидат компартии Татьяна Юрова, которая обнаружила в документах оппонента нарушения избирательного законодательства. Иск изначально был отклонен судом в Татарстане,однако Верховный суд России это решение пересмотрел.

Господин Шайдуллин является заместителем главного врача казанской детской больницы № 7. Он баллотировался на выборы в качестве самовыдвиженца, хотя состоит в «Единой России». В то же время основным кандидатом от власти в округе считается действующий депутат Госсовета Николай Рыбушкин. Он также будучи членом «Единой России» пошел на выборы самовыдвиженцем.

Выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"