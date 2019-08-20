Татарстан намерен заключить все госконтракты в рамках нацпроектов до конца сентября

Татарстан планирует завершить работы по проведению торгов и заключению госконтрактов в рамках реализации нацпроектов до конца сентября этого года. Об этом заявил глава минэкономики республики Фарид Абдулганиев, говорится в пресс-релизе министерства.

По словам министра, в данный момент в Татарстане заключены 359 контрактов, что составляет 80% от общего объема. Общее число федеральных проектов, в которых участвует республика,составляет 49. Татарстан заключил 48 соглашений о реализации нац проектов, вкоторых закреплены обязательства по достижению целевых показателей, а также 37 соглашений на предоставление субсидий и других межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Республике дадут субвенции по пяти направлениям.

Напомним, что на реализацию нацпроектов в Татарстане за три года направят 53 млрд руб. В этом году на эти цели планируют потратить 24,6 млрд.

"Ъ-Казань"