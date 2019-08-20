Главе тюменской компании предъявили обвинение в неуплате налогов на 112 млн рублей

Тюменское следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Севертранссервис», обвиняемого в уклонении от уплаты более 112 млн руб. (ч.2 ст.199 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее аналогичное обвинение предъявили предыдущему главе предприятия.

Согласно материалам дела, обвиняемый с 2014 по 2015 год не выплачивал налоги, а также вносил в декларации ложные сведения о величине произведенных подакцизных товаров и суммах акцизов, подлежащих уплате в бюджет. «Для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия имущество обвиняемого арестовано»,— рассказали в СКР.

Фамилию гендиректора в ведомстве не уточняют. По данным «СПАРК-Интерфакс», соучредители фирмы — Александр Черин и Владимир Грязных, который также указан генеральным директором.