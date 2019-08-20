В Кировской области выдали 9,4 млрд рублей ипотеки за первое полугодие

По итогам первого полугодия в Кировской области было выдано более 6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 9,4 млрд руб. По данным регионального отделения Волго-Вятского управления Центробанка (ВВГУ ЦБ РФ), всего объем ипотечного кредитования в области достиг 56,4 млрд руб. Рост с начала года составил 6,1%.

Доля просроченной задолженности по жилищным кредитам составляет 0,5%, что в два раза ниже среднего показателя по стране. Средневзвешенная процентная ставка по данному виду займа составила 10,2%.

Анастасия Еремина