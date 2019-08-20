Реконструкция дворца культуры в Добрянке не заинтересовала подрядчиков

Администрация Добрянского района не смогла найти подрядчика на достройку районного культурно-досугового центра стоимостью 658 млн руб. По информации на сайте госзакупок, на аукцион не было подано ни одной заявки.

Как указано в техническом задании, недостроенный четырехэтажный дворец культуры со зрительным залом на 700 мест, расположенный в квартале между улицами Советской, Белинского, Победы и 9-го Января, требуется реконструировать в срок до 1 ноября 2021 года. Помимо этого, требуется построить двухэтажный спортивный зал, обустроить территорию и установить фонтан.