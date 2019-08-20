Вылетевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

Пассажирский Airbus A-319 авиакомпании Air France, выполнявший рейс Москва—Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту. По данным портала Flightradar, лайнер приземлился в Люксембурге.

Как заявили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании, экипаж решил прервать полет после оповещения о возможной неисправности в системе торможения. После проверки лайнер продолжит полет. Сколько человек находится на борту, не уточняется.