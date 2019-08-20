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Следствие проверяет обстоятельства гибели украинских моряков в акватории порта Тамань

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СКР проводится проверка по факту инцидента на танкере, находящемся в районе акватории морского порта Тамань, сообщило ведомство: на борту обнаружено тело мужчины с признаками отравления. На том же судне обнаружен второй моряк также с признаками тяжелой интоксикации, сообщили в ЮСУТ. По дороге в больницу второй пострадавший скончался.

Танкер «Магус» под флагом Панамы стоит в нейтральных водах на расстоянии около 13 миль от берега. Капитан танкера, по данным агентства «Интерфакс», сообщил в морской спасательный центр в Новороссийске об отравлении двух членов экипажа метиловым спиртом. Оба моряка, второй помощник капитана и старший матрос, являются гражданами Украины, сообщает агентство.

Анна Перова, Краснодар


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