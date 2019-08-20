Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова рассказывает о новом масштабном проекте бренда IWC — попытке кругосветного полета на восстановленном самолете времен Второй мировой войны.

Жорж Керн покинул IWC, как и всю группу Richemont, но дело его живо. При нем на женевской вечеринке IWC въезжал болид «Формулы 1» с Нико Росбергом за рулем, Питер Линдберг снимал Кейт Бланшетт в часах марки в Портофино, а количество звезд на красной дорожке любого мероприятия IWC не сильно уступало «Оскару». Керн любил размах и любил поражать. Траты на такой маркетинг и звездные контракты его не смущали. Он любил быть на сцене, быть в центре, много раз вел мероприятия марки, а как-то тогда еще не опальный Кевин Спейси записал обращение к Жоржу с пожеланиями в связи с его назначением главой часового подразделения Richemont. Разумеется, показали его всем гостям женевской вечеринки IWC на большом экране.

Тогда же Керн представил и своего преемника на посту главы IWC — Криса Грейнджера. Крис, вполне себе с голливудской внешностью, эффектно взбежал на сцену, взял микрофон у Керна и без запинки произнес свой текст. И сразу стало понятно, что он продолжит дело Керна, и в создании шума вокруг марки в том числе.

Спонсором фестиваля в Гудвуде IWC стала еще при Керне. Грейнджер же решил использовать эту аристократическую и при этом с идеальным спортивным духом площадку для объявления начала авиакругосветки. Отправили в нее под аплодисменты 400 гостей, среди которых, разумеется, были звезды — от Розамунд Пайк до Дэвида Култхарда. Самолет 1943 года Spitfire MK IX по кличке Silver Spitfire. На реставрацию самолета потребовалось два года, а сам проект — совместная с летной академией Бултби инициатива.

Никогда еще Silver Spitfire не преодолевал столь больших расстояний. Ему предстоит пролететь 43 тыс. км. За штурвалом — два британских пилота, сооснователи академии Бултби — Стив Бултби-Брукс и Мэтт Джонс. Они должны пролететь над территорией 30 стран. Разумеется, у экспедиции есть официальные часы — Pilot’s Watch Timezoner Spitfire Edition «The Longest Flight». Часы с очень удобной системой смены временной зоны, одним поворотом безеля. Это изобретение IWC купил у Майкла Вогта (раньше оно использовалось в часах его марки Vogard).