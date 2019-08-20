Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков рассказывает о том, какие тайны хранят воды озер, морей и океанов.

Мир подводных тайн и загадок сегодня. Если на суше белых пятен почти не осталось, то в океане и больших глубоких озерах их тысячи. Например, пирамиды Йонагуни — эти уникальные древние сооружения возле одноименного острова были найдены в Японии. Ученые утверждают, что они старше, чем египетские пирамиды. Все это понятно, но как именно они оказались под водой? И кто там жил? Никто не может сказать точно.

Такая же история с дорогой Бимини на Багамах, она проложена на совсем небольшой глубине…

Стоунхендж есть не только в Великобритании, но и на дне озера Мичиган. По крайней мере, то, что найдено под водой очень напоминает земные камни и плиты...

Как может существовать подводный водопад, если вода повсюду? Но такие водопады есть и могут быть очень опасными — течения, которые образуются возле них, способны моментально разрушить корабль. Водопады существуют, как и эффекты молочного моря, и круги на полях, только подводных.

Затонувший город неподалеку от Кубы, с пирамидами, сфинксами, монументальными строениями. И «море дьявола», в котором никто не живет — ни рыбы, ни птицы, ни киты, ни дельфины, а моряки стараются держаться от него подальше.

Но это все, как говорится, верхушка айсберга. Я даже боюсь представить, что находится на сверхбольших глубинах. Они, можно сказать, вообще не исследованы. Иногда на поверхность выталкивает гигантских кальмаров — кракенов, которые легко могут затянуть вниз даже небольшое судно. Но ученые уверяют, что все это мелочь пузатая, есть экземпляры метров по 50, только мы их не видим так же, как и гигантских акул. А еще звуки: это не киты, и не вулканы. Звуки вообще непонятного происхождения. Кто же тогда переговаривается там, на дне океана?