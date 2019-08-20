Арт-лето в Москве

Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич — о том, какие проекты открылись в Москве.

Арт-сезон в Москве продолжается: на «Винзаводе» прошел «Вечер вернисажей», и открылось несколько симпатичных летних проектов.

Давайте начнем короткий обзор с галереи ARTIS. Здешняя выставка так и называется ART IS… Антропоморфные мопсы Антона и Алексея Твороговых, прекрасные расслабленные девушки Саши Соколовой, медитативные эксперименты с цветом Алексея Ланцева… Гоша Точечник, Варя Щука, Диана Девицкая, Дарья Неретина и другие и известные, и начинающие, но перспективные художники.

В галерее Osnova Дуня Захарова затрагивает весьма табуированную тему психических расстройств. Главными объектами новой выставки Hysteria 2 станут застывшие в болезненных позах скульптуры, символизирующие исследование болезней и их эстетизацию.

У Totibadze открылась очередная экспозиция Ольги Флоренской с игровым названием «Джапонерия шинуаз». Этот выдуманный термин складывается из названий двух направлений в европейском искусстве XVIII-XIX веков: «японщина» — как использование редкостных японских мотивов в графике или прикладном искусстве, и такая же «китайщина». Ну, как пишет сама художница: «Я большой поклонник Хокусая и Ци Байши».

В галерее FineArt — совершенно-летний проект «НЕШЕКСПИР. Сон в летнюю ночь». Это просто мечты или сны о лете. Участвуют известные художники галереи, в том числе Дмитрий Шорин и Александр Савко, а также молодые московские: Максим Орлицкий и Слава Ерещук и крымские авторы Антон Гудзикевич и Мария Журикова.

Наконец, проект «Полосатый рейс» в галерее 11.12. Тут тоже все объяснимо: ведь, как пишут устроители, «Мы решили добавить этому лету больше тепла и красок». Поэтому и рейс полосатый, и символом проекта выбрана работа 2017 года арт-секты Simple Things с названием Rainbow Toys, — разноцветная пластиковая пирамидка и отдельные детали, а на вершине — череп маленького животного. Участвуют и Дамир Муратов, и Василий Слонов, и Ринат Волигамси, и Алексей Алпатов; Владимир Колесников и Анна Селина.