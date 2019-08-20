«Aston Martin вместе с машиной готова построить для нее гараж»

Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский рассказывает о том, какой «дом» для Aston Martin готовы спроектировать дизайнеры бренда.

Удивительно, что подобное решение пришло кому-то в голову только сейчас. Производители дорогих автомобилей давно уже продают не столько машины, сколько образ жизни. Чтобы клиенту было проще идентифицировать себя с маркой, ему предлагают пиджак или сумку, выпущенные автофирмой в коллаборации с каким-то известным одежным брендом. Ряд марок выпускает мебель, спроектированную ее дизайнерами, где о машинах марки напоминают не только художественные приемы, но и деревянный шпон, например, такой же, как в салоне. Но марка Aston Martin пошла еще дальше — вместе с машиной она готова построить вам для нее гараж.

Этот проект британский автопроизводитель презентовал во время ежегодной автомобильной недели, которая проводится в калифорнийском местечке Пеббл-Бич и его окрестностях. Дизайнеры из подразделения Q (не путать с именем киношного персонажа, который снабжал Джеймса Бонда всеми его наборами фокусника) готовы вместе с заказчиком построить домик для его нового автомобиля. А поскольку автомобиль этот может быть сопоставим с домом по цене (например, 1000-сильный гибридный Aston Martin Valhalla, заказы на который уже принимают, стоит больше €1 млн), то они готовы весь дом построить вокруг машины. Она — его главный житель, главный экспонат. Рядом могут стоять спортивные кубки, завоеванные хозяином, автосимуляторы, чуть поодаль — стол, за которым, обедая, можно любоваться машиной. Ну а если, кроме Valhalla, которая, как говорят, будет сниматься в очередной «бондиане», у вас еще есть прошлый бондовский DB5, а также модель Vantage на каждый день, то специалисты Aston Martin берутся построить для вас целую галерею.

К слову, дизайнеры бренда уже давно занимаются не только автомобильными, но и архитектурными проектами. Из самого последнего и самого заметного — жилой небоскреб на бульваре Бискейн в Майами. Дом будет сдан в эксплуатацию только в 2022 году, но половина квартир в нем уже продана.