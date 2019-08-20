Плохой 5G лучше хорошего LTE

Хайтек-обозреватель "Ъ FM" Александр Леви рассказывает о смартфоне ZTE Axon 10 Pro, лишенного 5G в России.





Процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6ГБ оперативной памяти и 128ГБ хранилища — под этот солидный набор характеристик попадает сразу несколько смартфонов. И если к описанию добавить батарею емкостью 4000 мАч, изогнутое 3D-стекло дисплея, каплевидный вырез на экране под фронтальную камеру и основной блок сразу из трех фотосенсоров, то угадать точную модель по-прежнему сложно. Даже отсутствие милого сердцу аудиоразъема 3,5 мм — общий момент для многих флагманов.

Вот что действительно сегодня сужает круг поиска, выделяет из толпы, так это поддержка 5G-сетей. Таких смартфонов, особенно в продаже, мало. Технология, хоть и является ключевой темой последних выставок мобильной техники и, я уверен, будет оставаться таковой на ближайших, пока находится в зачаточном состоянии. Это отлично подтверждается прогнозами. Например, по расчетам Ericsson Mobility Report всего за ближайшие пять лет продажи смартфонов с поддержкой 5G вырастут с 11 млн до почти 1,8 млрд штук в год. Успехов на этом поприще, в первую очередь, добьются производители телекоммуникационного оборудования, например, ZTE, которая среди прочих представила свой 5G-флагман еще в феврале, на Мобильном конгрессе в Барселоне.

И вот недавно модель Axon 10 Pro добралась до России. С огромной оговоркой: купить этот флагман в нашей стране можно только в версии для 4G-сетей. Сегодня это логично. Продажи новинки с поддержкой сетей пятого поколения сегодня мало где оправданы инфраструктурой. Пока разве что в Финляндии, Китае, США или Объединенных Арабских Эмиратах.

Но, к сожалению, на российском мобильном рынке для флагмана ZTE единственная возможность выделиться — как-нибудь использовать 5G. Пусть это и абсолютно бесполезно пока. В остальных деталях, особенно во внешности, Axon 10 Pro перекликается со смартфонами других вендоров. Он, безусловно, хорош своим Full HD+ AMOLED-экраном с диагональю почти 6,5 дюймов, у него отличный для смартфона звук, почти чистый Android 9, хорошие фотовозможности, есть быстрая зарядка поколения 4+ и VIP-сервис. Но в памяти он все равно остается, как урезанная версия флагмана.