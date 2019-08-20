В Челябинской области продажи новых легковых машин упали почти на 4%

Рынок новых легковых автомобилей в Челябинской области упал почти на 4% в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего было продано 22,5 тыс. машин. По этому показателю регион оказался на девятом месте в топ-30 субъектов РФ по объемам рынка новых легковушек, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В целом по России за семь месяцев года продажи сократились на 1,3%, до 866,1 тыс. автомобилей. Падение рынка демонстрируют 22 региона, входящих в топ-30. Самое сильное зафиксировано в Ставропольском крае (-7,4%) и Нижегородской области (-7,1%). Наибольший рост продаж отмечается в Красноярском крае – 16,5%, на втором месте Кемеровская область – 10,9.

Крупнейшим региональными рынками в стране остается Москва (123 тыс. новых машин), Подмосковье (78,1 тыс.) и Санкт-Петербург (57,1 тыс.).