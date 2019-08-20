В июле в ЦФО сохранилась инфляция в 4,7%

Инфляция в Центральном федеральном округе в июле 2019 года не изменилась, сохранившись на уровне июньских 4,7%, сообщает пресс-служба Банка России. Там отметили, что эта динамика близка к общероссийскому показателю — инфляция в среднем по стране в июле составила 4,6%.

«Стабилизация годовой инфляции в округе обусловлена главным образом сдержанной динамикой потребительского спроса и укреплением рубля с начала года,— отметили в ЦБ.— Установившаяся в центральной части страны холодная и дождливая погода помешала традиционному снижению цен на помидоры и огурцы».

Отмечается, что «особенно заметный вклад в динамику внесло увеличение темпов прироста цен на моторное топливо, а также на легковые автомобили». «Цены на моторное топливо несколько ускорили рост на фоне окончания действия соглашения между правительством РФ и крупнейшими нефтяными компаниями о регулировании цен на розничном рынке нефтепродуктов. Удорожание моторного топлива в июле в годовом выражении было характерно для большинства регионов ЦФО. Исключение составили Липецкая, Курская и Ярославская области»,— сказано в пресс-релизе ЦБ.

Сергей Калашников