Компания-совладелец уфимского апарт-отеля Park City попала под наблюдение

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в ООО «Башкирия», принадлежащем предпринимателю Марселю Юсупову. Компания является совладельцем ООО «Парк-сити Урал», управляющем одноименным апарт-отелем в Уфе. Другая половина принадлежит московскому ООО «Экономика недвижимости» бывшего гендиректора «Баштрансгаза» Сергея Пашина.

Наблюдение введено по заявлению индивидуального предпринимателя Арама Овсепяна за долг в размере около 428,7 тыс. руб. Временным управляющим утвержден Фаиль Мухамадиев. Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры назначено на 22 ноября.

В апреле Сбербанк России взыскал солидарно с «Башкирии», «Уфимского хлопчатобумажного комбината», челябинского ООО «Колесо развлечений», ООО «Парк-Сити Отель», ИП Натальи Крючковой 227,3 млн руб. по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 2013 года. В декабре 2018 года в отношении «Парк-сити Урал» также было введено наблюдение. Сам Марсель Юсупов был признан банкротом в сентябре 2018 года.

Влада Шипилова