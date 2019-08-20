Прибыль на акцию «Магнита» сократилась в три раза

ПАО «Магнит» опубликовало отчет о прибыли и убытке, а также прочем совокупном доходе компании за шесть месяцев текущего года. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ритейлера, прибыль на одну акцию общества за указанный период составила 40,88 руб., тогда как за 2018 год прибыль была более чем в три раза выше – 141,51 руб.

Валовая прибыль ПАО «Магнит» за первое полугодие 2019 года составила 155,6 млрд руб. (в аналогичном периоде 2018 года – 147 млрд руб.). Прибыль до налогообложения – 5,98 млрд руб. (2018 – 18,28 млрд руб.). Совокупный доход ритейлера за шесть месяцев 2019 года составил 3,99 млрд руб. (в аналогичном периоде 2018-го – 14,42 млрд руб.).

Активы ПАО «Магнит» увеличились за год с 669,6 млрд руб. до 692,4 млрд руб.

Дмитрий Михеенко