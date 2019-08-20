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На строительство и ремонт ЖКХ Ростовской области выделили 4,3 млрд рублей

В Ростовской области на обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами выделили 4,3 млрд руб. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Как сказано в сообщении, в этом году средства будут направлены в 34 муниципальных образования. За их счет будет проведено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-коммунального хозяйства. Кроме того, запланирована покупка водонапорных башен для 12 муниципальных образований и коммунальной техники для 45 муниципалитетов.

Кристина Федичкина


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