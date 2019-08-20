Власти Удмуртии предложат Минсельхозу РФ пересмотреть систему распределения господдержки АПК

Власти Удмуртии готовят в Минсельхоз России предложение отойти от дифференцирования сельхозпроизводителей по признаку продуктивности производства молока при распределении господдержки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Ольгу Абрамову.

«Мы сейчас готовим предложения по внесению изменений в новое разработанное постановление правительства РФ в части предоставления господдержки на 2020 год по направлению "компенсирующая и стимулирующая ставка государственной поддержки". Мы считаем неверным дифференцировать наших сельхозтоваропроизводителей по признаку продуктивности. Мы считаем, что все-таки мы должны ориентироваться на те показатели, которые мы можем учитывать, которые мы можем увидеть и можем проверить»,— отметила министр.