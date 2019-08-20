В Челябинске в три раза сократилось финансирование работ по содержание ливневок

В Челябинске за последние четыре года в три раза сократился объем финансирования работ по содержанию системы ливневой канализации. Об этом сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожных работ» Александр Кокшин на заседании комиссии гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству. По его словам, в 2015 году предшественник учреждения по этой работе имел финансирование в размере 93 млн руб. В 2016 году приступившее к работе управление получило 82 млн, а в 2019-м объем выделенных из бюджета средств сократили до 32 млн руб.

По словам господина Кокшина, сегодня миллионный город обслуживает всего 20 человек и шесть каналопромывочных машин. Для сравнения в Екатеринбурге машин 25. Еще одна проблема — высокая степень износа сетей: возраст большей части ливневок превысил 50 лет.

Всего в городе городе насчитывается 482 тыс. кв. м ливневой канализации, из них 250 тыс. на улично-дорожной сети обслуживает управление дорожных работ. Еще 12 тыс. находятся в стадии оформления и передачи на баланс МБУ. Более 130 тыс. кв. м – это внутриквартальные и дворовые сети, которые учреждение не обслуживает, но регулярно выезжает на ликвидацию аварий. Около 85 тыс. это бесхозные сети.