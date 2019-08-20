Зарубежные СМИ: Кто разжигает конфликт в Гонконге?

Протестное движение в Гонконге подогревают китайцы: подтверждение этому обнаружила американская компания Twitter. В соцсети обнаружены сотни фальшивых аккаунтов, зарегистрированных в КНР, которые проводили хорошо координированную информационную кампанию. О пользователях, разжигающих конфликт в Гонконге, сообщил и Facebook. Аккаунты в этой соцсети также зарегистрированы в Китае. Эта тема стала главной у большинства зарубежных СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

Twitter и Facebook разоблачили целую сеть информационных диверсантов, которые сеяли политический раскол в Гонконге и пытались дискредитировать протестный лагерь, пишет The Wall Street Journal. Обозреватели издания подчеркивают, что впервые указан источник дезинформационных кампаний — Китай.

Twitter и Facebook напоминают, что американские социальные сети в КНР официально заблокированы, но пользователи входят в свои аккаунты с помощью VPN-сервисов. При этом легко прослеживается, что многие IP-адреса зарегистрированы на территории материкового Китая. Так, Twitter составил список из 200 тыс. активных участников информационной операции, а Facebook у себя в сети насчитал более 15 тыс. провокаторов, сообщает Financial Times. Таким образом, можно говорить, что это хорошо скоординированное движение поддерживают официальные власти Китая.

Цель этой информационной операции — подрыв законности протестов в Гонконге. Через соцсети китайцы пытаются манипулировать продемократическими силами Гонконга, поясняет Bloomberg.

Компания Twitter заявила, что уже заблокировала 936 учетных записей, созданных в Китае. В Facebook Inc. сообщили о блокировке семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, также исходящих из КНР. Французская Le Monde приводит слова адвоката продемократических демонстрантов в Гонконке: Рейчел Лао считает, что члены Коммунистической партии Китая достаточно умны, чтобы запутать людей и очернить протестное движение. «Китай прощупывает почву, изучая, что эффективно и что им сойдет с рук», — приводит издание сотрудника американского аналитического центра Atlantic Council.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже более двух месяцев. Изначально жители выступили против инициированного местными властями законопроекта, который был направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности этот законопроект был снят с повестки, но это не остановило волну протестов, напоминает итальянская la Repubblica.