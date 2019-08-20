Микроавтобус из Уфы с 14 пассажирами столкнулся с КамАЗом в Челябинске

Сегодня ночью в Челябинске мусоровоз КамАЗ въехал в пассажирский микроавтобус Peugeot с вахтовиками, следовавший из Уфы в Нижневартовск. После столкновения микроавтобус опрокинулся. В нем находились 14 человек, в том числе 17-летняя девушка, в грузовом автомобиле были двое взрослых. Погибших нет. По данным областного УГИБДД, травмы получили девять человек, из них были госпитализированы шестеро, включая подростка. В ликвидации последствий ДТП участвовали 52 человека и 19 единиц техники. Обстоятельства аварии, личности и диагнозы пострадавших уточняются. В пункт временного размещения, организованный районной администрацией Челябинска, обратились четыре человека.

Влада Шипилова