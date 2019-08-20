За два месяца жители УрФО потратили на фрукты более 350 млн рублей

В июне-июле 2019 года жители Уральского федерального округа (УрФО) потратили на покупку фруктов более 350 млн руб., говорится в сообщении «СКБ-Контур». Исследование проводилась по чекам с фруктами, которые прошли через Контур.ОФД (сервис для передачи данных с онлайн-касс — “Ъ-Урал”). Самыми популярными в УрФО стали бананы. На них потратили более 185 млн руб. На втором месте яблоки — 128 млн руб. И на третьем нектарины — 52 млн руб.

В целом россияне потратили за два месяца на фрукты почти 1 млрд руб. Самым популярным фруктом у жителей России стали яблоки, на них потратили более 470 млн руб. На втором месте бананы (190 млн руб.), а на третьем персики (почти 115 млн руб.) Среди экзотических фруктов россияне предпочитают манго. На них за два месяца потратили более 20 млн руб. и маракуйя — более 1 млн руб.