Самарское УФАС уличило местных жителей в непристойной рекламе эпиляции

Региональное УФАС возбудило в отношении двух физических лиц дело о нарушении рекламного закона. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.

Дело было возбуждено после обращения местного жителя, который обнаружил в почтовом ящике рекламную листовку с текстом: «EpiLazer Лазерная эпиляция Быстро&Гладко. Колет язык? Отправь любимую на эпиляцию…». Антимонопольный орган усмотрел в сообщении непристойные и оскорбительные образы.

После этого УФАС через операторов связи установило, что указанные в рекламе номера телефонов зарегистрированы на двух физических лиц. В отношении них было возбуждено дело по ч. 6, 11 ст. 5 Закона о рекламе.

Георгий Портнов