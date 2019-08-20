Показательное образование В Симбирске и окрестностях открылись новые учебные заведения

Множество новых школ и институтов открылось в этом году при Симбирском губернском отделе народного образования в целях практического осуществления «Положения о единой трудовой школе».

В самом Симбирске открыта показательная пролетарская школа I и II ступени им. Карла Маркса, в которой обучается 250 детей обоего пола. В школе имеются хорошо оборудованные химический, физический и технологический кабинеты, мастерские — слесарная и столярная, две студии для рисования, два кабинета родного языка и литературы, кабинеты исторический и географический, гимнастический зал.

Другая опытная школа II ступени также имеет при себе ряд учреждений: детский сад, библиотеку-читальню, педагогический музей, мастерскую наглядных пособий. Всего в городе насчитывается 50 школ I ступени и семь школ II ступени.

Показательная школа открыта также в селе Порецком. Намечено устройство за городом школьного городка. В распоряжение городка предоставлены участок земли, сад, огород. Жизнь школьного городка построена по принципу коммуны.

В январе открылся педагогический институт, имеющий задачей готовить педагогов с высшим образованием для школ II ступени.

Большим событием стало открытие в сентябре Пролетарского университета. Сотни слушателей университета главным образом пролетарии. Отношение к занятиям самое серьезное. Посещение лекций очень аккуратное. Среди слушателей имеется много советских работников. При университете имеются богатая библиотека и несколько комнат-читален, научные кабинеты.

Для популяризации идей Единой Трудовой Социалистической Школы устраиваются собрания и лекции для учащихся, родителей и вообще населения.

По четвергам учащиеся освобождаются от занятий, посвящая эти дни устройству экскурсий, рефератам и общественным работам.

О новостях Симбирского ГУНО сообщила газета «Известия» от 6 мая 1919 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев