Лидер рынка дал негативный прогноз для мировой горнодобывающей индустрии

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания британско-австралийская BHP опубликовала (.pdf) сегодня, 20 августа, лучшую квартальную отчетность за последние пять лет, а также объявила о рекордных для себя дивидендах по окончании года. Тем не менее акции горнодобывающей компании просели на 2% сразу после выхода отчетности. Причиной тому стал негативный прогноз для всей индустрии на следующий год из-за торговой войны США и Китая.

«Любая дальнейшая эскалация торговых барьеров или снижение предпринимательской уверенности являются негативными факторами при прогнозах роста мировой экономики, спроса на товары и энергетику, а также цен на металлы в 2020 финансовом году. Мы активно рассматриваем вероятность подобного сценария в нашей индустрии»,— говорится в отчете.

В целом BHP завершила второй квартал текущего года с показателем чистой прибыли $8,3 млрд, что стало рекордом для компании за последние пять лет. В отчетности говорится, что за эти годы компания сумела увеличить производство на 10%, сократив при этом расходы на всех ключевых для себя проектах более чем на 20%. В результате BHP объявила о выплате дивидендов по итогам года в общей сложности почти на $21 млрд, что станет самой крупной суммой выплат инвесторам за всю историю горнодобывающей компании.

Кирилл Сарханянц