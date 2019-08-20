На Кубани утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов

Для муниципальных образований первой категории норматив накопления твердых коммунальных отходов для физических лиц утвержден на уровне 358,3 кг в год (многоквартирные дома) и 503,4 кг в год (частные дома). Соответствующее постановление за подписью губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева опубликовано на официальном сайте краевой администрации.

Для муниципалитетов второй категории норматив накопления ТКО утвержден на уровне 383 кг в год (МКД) и 418,4 кг (ИЖС), третьей категории – 312,5 кг в год (МКД) и 429 кг (ИЖС), четвертой категории – 290,4 кг в год (МКД) и 368,4 кг (ИЖС), пятой категории – 219,4 кг в год (МКД) и 262 кг (ИЖС).

Уточняется, что к муниципалитетам первой категории относится Краснодар, ко второй категории – Сочи, к третьей категории – Новороссийск, Анапа и Геленджик, к четвертой категории – Армавир, Горячий Ключ, Абинск, Апшеронск, Белореченск и другие райцентры, к пятой категории – все остальные населенные пункты края.

Василий Хитрых